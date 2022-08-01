TikTok запустит собственный музыкальный сервис, чтобы потягаться с другими гигантами индустрии

Самыми популярными музыкальными сервисами сегодня являются Spotify, Apple Music и YouTube Music. Трех гигантов индустрии собирается потеснить китайская ByteDance, которая задумала выпустить свою версию на основе TikTok.

Издание Insider обнаружило патентную заявку на торговую марку "TikTok Music", причем подана она была еще в мае и касается только США. В Австралии аналогичную подали еще в ноябре прошлого года. Согласно описанию новый сервис позволит пользователям покупать, воспроизводить, делиться и загружать музыку. Можно также создавать, делиться и рекомендовать списки воспроизведения, комментировать музыку, транслировать аудио и видео в прямом эфире.

Интересно Instagram отказывается от спорных нововведений, которые так не понравились пользователям

Что известно о будущем сервисе

Такой шаг компании выглядит вполне логичным, ведь TikTok часто способствует популяризации треков – они становятся вирусными после того, как пользователи начинают прикреплять их отрывки к своим коротким роликам. Поэтому ByteDance хочет заработать на трендовых песнях, давая возможность пользователям сразу слушать понравившуюся музыку, не покидая экосистему сервисов компании.

Стоит отметить, что у ByteDance уже есть опыт потоковой передачи музыки.

В 2020 году компания запустила приложение для музыки Resso в Индии, Бразилии и Индонезии.

В Resso есть некоторые из тех функций, которые описаны в файле "TikTok Music".

Разработчик даже использует TikTok, чтобы привлекать существующих пользователей к Resso: приложение в Бразилии оснащено специальной кнопкой, которая перенаправляет пользователей на Resso, чтобы они могли прослушать полную версию интересующей их песни.

The Information сообщает , что по состоянию на ноябрь 2021 года у Resso было более 40 миллионов пользователей ежемесячно в Индии, Бразилии и Индонезии, и эта цифра, скорее всего, будет расти. Только за последний год количество пользователей увеличилось на 304 процента, тогда как Spotify за аналогичный период вырос на 38 процентов.

Непонятно, планирует ли ByteDance разрабатывать новое приложение на основе Resso, или же готовит что-нибудь новое.