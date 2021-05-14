Регулятор обязал TikTok проверить возраст всех пользователей. В результате компания заблокировала доступ к сервису детям младше 13 лет.

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Опросы и баны

В период с 9 февраля по 21 апреля 12,5 миллиона итальянских пользователей были опрошены с целью выяснения их возраста. Полмиллиона не подтвердили свой возраст. Еще 400 тысяч учетных записей пришлось удалить из-за того, что их владельцы признались, что не достигли 13-летнего возраста.

TikTok заявляет, что будет прибегать к определенным действиям, чтобы убедиться, что итальянцы в возрасте до 13 лет не могут использовать приложение.

Почему власть обеспокоена

Одной из причин таких действий стал январский инцидент, в ходе которого погиб десятилетний ребенок. Он принимал участие в так называемом "Coma Challenge" в TikTok. Девочка перетянула шею ремнем, чтобы узнать, как долго она может задерживать дыхание, в результате чего погибла от удушья.

После этого 22 января власти Италии объявили, что временно запрещают доступ к TikTok пользователям, которые не могут подтвердить свой возраст.