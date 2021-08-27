Об этом массово начали сообщать блогеры, которые публикуют видео, в которых они обучают инвестициям в криптовалюту. Это заставило их задуматься о переходе на другие сервисы для продвижения своего контента.

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Что происходит

Источник приводит истории 11 блогеров, которые столкнулись с цензурой со стороны TikTok. По их словам, ролики постоянно отмечаются, как нежелательные, или совсем удаляются без объяснений. Предполагается, что такие действия связаны с ростом мошенничества в сфере криптовалюты. Однако вместо того, чтобы удалять только действительно вредные видео, алгоритмы делают это со всеми – даже теми, которые наоборот учат грамотного обращения с криптовалютой.

Многие создатели сейчас рассматривают возможность перехода на Instagram, Twitter, YouTube или другие сервисы, если TikTok продолжит удалять посты, связанные с криптовалютой. YouTube вполне может стать местом для авторов, ведь недавно запустил аналогичную функцию коротких видео Shorts. А для того, чтобы привлечь новых пользователей платформа будет платить авторам контента до 10 тысяч долларов в месяц. На это компания выделила 100 миллионов долларов.

Издание CNBC обратилось за комментарием в компанию TikTok, однако та отказалась общаться с журналистами на эту тему. Непонятным осталось то, какие именно правила нарушили создатели контента.

Напомним, в 2020 году TikTok был самым популярным в мире приложением, впервые в истории обогнав Facebook. Годом ранее он был на 4 месте.

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