Китайский холдинг ByteDance подал антимонопольный иск в Пекинский суд на своего конкурента Tencent Holdings Ltd. По мнению первого, Tencent злоупотребляет своим монопольным положением на рынке мессенджеров в Китае, нарушая местные законы о честном ведении бизнеса.

Источник: Bloomberg

Tencent принадлежат мессенджеры QQ и WeChat. Как утверждает ByteDance, с 2018 года конкурент не позволяет делиться в них роликами с сервиса Douyin – так в Китае называется TikTok. Тем самым Tencent ограничивает пользователей QQ и WeChat в возможностях и мешает работе и расширению аудитории ByteDance.

Интересно SpaceX впервые запустит на орбиту экипаж из обычных людей

Что происходит между компаниями

QQ вместе с WeChat являются основными средствами для цифрового общения в Китае. Аналогов, которые могли предоставить схожий функционал, от других местных разработчиков просто нет. Тем самым Tencent "занимает господствующее положение на рынке". В судебном иске ByteDance требует отменить ограничения против их сервисов в мессенджерах, а также выплатить компенсацию в размере 90 миллионов юаней – около 14 миллионов долларов.

Bloomberg пишет: "WeChat пользуются более 1 миллиарда человек и Tencent своими действиями создает из мессенджера контролируемую платформу, в которой разработчики решают за пользователей – какой контент можно смотреть и чем обмениваться".

Это первый случай в истории ByteDance, когда ей удалось подать иск против Tencent на антимонопольных основаниях. Пол года назад WeChat запустил у себя раздел с короткими видеороликами. Таким образом Tencent решила попробовать конкурировать с Douyin. Однако последние до сих пор являются лидерами в этой области.