Разработчики популярного сервиса коротких видео TikTok объявили о введении новых функций, предназначенных для борьбы с буллингом. Речь идет о фильтре комментариев и подсказках к комментариям.

Новые правила должны помочь осознанно относиться к сообщениям, которые пользователь оставляет под публикациями авторов видео. Фильтр всех комментариев позволит авторам роликов определять самостоятельно, какие комментарии могут публиковаться под их видео.

Интересно E Ink показала новые цветные дисплеи на электронных чернилах: больше цветов, более быстрая анимация

Чего ожидать

Когда опция активирована, комментарии пользователей будут публиковаться только после одобрения их автором канала.

Что касается функции оценки комментариев, то она предоставит пользователям возможность перед публикацией оценить свой комментарий с точки зрения уместности. Опция напомнит о необходимости соблюдения правил платформы, давая пользователю возможность отредактировать комментарий перед отправкой.



В TikTok появились новые функции для борьбы с травлей / Фото TikTok

Стоит отметить, что в TikTok также есть фильтры, позволяющие отсеивать комментарии со спамом, оскорблениями, а также по заданным пользователем ключевым словам.

За последние месяцы TikTok существенно ужесточил свои правила для борьбы с издевательствами и травлей на платформе.