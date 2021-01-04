12-летняя девочка подала в суд на популярный сервис TikTok, который принадлежит китайской компании ByteDance. Как известно, соцсеть ориентирована на очень юную аудиторию, в основном подростков.

Интересно, что 12-летняя жительница Лондона, обвиняет TikTok в нарушении закона о защите персональных данных, сообщает Phonearena.

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Девушка уверяет, что сервис нарушал ее права на неприкосновенность ее частной жизни.

В связи с тем что истица несовершеннолетняя, иск в суд за нее передала комиссар по делам несовершеннолетних Энн Лонгфилд. Чтобы девушка могла участвовать в судебном процессе, ей предоставили анонимность.

Как пояснила комиссар по делам несовершеннолетних, анонимность была необходима, чтобы защитить девочку от онлайн-угроз в приложении TikTok, а также негативной реакции в СМИ.

Что именно имеет истица, говоря о "нарушении защиты персональных данных", пока непонятно. Конкретики в этом деле пока не предоставляют.

Напомним, из-за скандала относительно незаконного сбора данных соцсеть хотели запретить в США. инициатором блокировки TikTok стал президент Дональд Трамп.

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Он обвинил компанию ByteDance, которой принадлежит популярное приложение, в незаконном сборе данных и передаче их Китаю.