Заместитель министра цифровой трансформации по развитию IT Александр Борняков объяснил это тем, что раньше мы принадлежали к "региону", связанному с россией. Об этом он рассказал в эфире 24 канала.

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По его словам, буквально недавно TikTok перевел нас в европейский "регион".

Кстати, это происходит со многими компаниями, которые понимают, что мы больше не можем быть в одном "регионе" с россией,

– сообщил Александр Борняков.

"TikTok сейчас нас перевел в новый "регион", где мы будем общаться уже с новыми людьми. Я думаю, что это улучшит ситуацию. Мне кажется, что эта блокировка была связана с тем, что мы принадлежали к "региону" (с россией – 24 канал)", – отметил Борняков.

Смотрите видео с Александром Борняковым о социальных сетях:

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