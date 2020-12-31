Компания ByteDance, которая обладает платформой TikTok, подала заявку на регистрацию торговой марки TikTok Payments. Вероятно, это связано с намерением запустить собственную службу электронных платежей.

Заявку на регистрацию торговой марки TikTok Payments подали после получения лицензии на прием электронных платежей после покупки платформы UIPay в сентябре. Об этом пишет Gizmochina.

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Что происходит

Тогда ByteDance заявила, что приобретение поможет ей повысить удобство пользования своими сервисами путем добавления новых способов оплаты в фирменных приложениях. Кроме того, еще в июне компания получила три финансовых лицензии на электронные платежи и страхование. Скорее всего, это было сделано с целью разработки и запуска собственной платежной системы, которая, вероятно, сначала будет запущена в Китае.

Сейчас ByteDance нанимает сотрудников по всему миру для расширения своей команды, занимающейся развитием платформы. Согласно отчету Reuters, компания также подала заявку на получение лицензии на интернет-банкинг в Сингапуре.