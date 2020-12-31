TikTok Payment: компания ByteDance хочет запустить службу электронных платежей
Компания ByteDance, которая обладает платформой TikTok, подала заявку на регистрацию торговой марки TikTok Payments. Вероятно, это связано с намерением запустить собственную службу электронных платежей.
Заявку на регистрацию торговой марки TikTok Payments подали после получения лицензии на прием электронных платежей после покупки платформы UIPay в сентябре. Об этом пишет Gizmochina.
Интересно Google будет показывать видео из Instagram и TikTok в результатах поиска
Что происходит
Тогда ByteDance заявила, что приобретение поможет ей повысить удобство пользования своими сервисами путем добавления новых способов оплаты в фирменных приложениях. Кроме того, еще в июне компания получила три финансовых лицензии на электронные платежи и страхование. Скорее всего, это было сделано с целью разработки и запуска собственной платежной системы, которая, вероятно, сначала будет запущена в Китае.
Сейчас ByteDance нанимает сотрудников по всему миру для расширения своей команды, занимающейся развитием платформы. Согласно отчету Reuters, компания также подала заявку на получение лицензии на интернет-банкинг в Сингапуре.
Что известно о ByteDanceЭто частная китайская холдинговая интернет-компания, владеющая рядом популярных сервисов, таких как TikTok и Xigua, новостными агрегаторами Toutiao и BaBe, социальной сетью Helo.
ByteDance входит в "большую пятерку" китайских интернет-компаний наряду с Alibaba Group, Tencent, Baidu и NetEase.
Из-за связей с правительством Китая, политической цензуры и сбора данных пользователей ByteDance не раз попадала под расследование в США и других странах.
Поделиться новостью