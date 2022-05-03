Накануне в сети начали появляться сообщения, что TikTok собирается вернуться в Россию. В частности, ряд публикаций о возобновлении работы сервиса в ограниченном виде был размещен 2 мая в российских СМИ.

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В конце концов, в компании опровергли эту информацию официально. Представители TikTok сообщили журналистам одного из российских изданий, что возможность публикации контента в социальной сети отсутствует для пользователей из России.

В сервисе TikTok нет изменений, возможность размещения видео для пользователей из России по-прежнему приостановлена,

– говорится в комментарии представителей платформы.

Напомним, что после начала войны в Украине ряд компаний сразу покинули российский рынок. Частично, если не полностью ограничили свою деятельность ресурсы и сервисы. В частности, сервис коротких видео TikTok сообщил о прекращении возможности добавления нового контента российскими пользователями, а также проведения прямых трансляций.

Соцсеть ограничила работу из-за резкого скачка уровня цензуры в России и одобрения нового закона о "фейковых новостях". Поэтому TikTok подчеркнули, что не имеют другого выбора, чем приостановить прямую трансляцию и новый контент для видеосервиса.

Apple даже удалили приложение соцсети из App Store для россиян, хотя само приложение не работало даже через VPN.