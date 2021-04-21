В чем суть претензий к TikTok

В иске утверждается, что компания использует данные подростков без необходимого согласия и прозрачности. Лонгфилд считает, что родители и дети не осведомлены на достаточном уровне об использовании их персональных данных. Вероятно, из-за этого могли пострадать около 3,5 миллиона детей.

Важно Как защитить ребенка от нежелательного контента в тикток: инструкция

Я считаю, что люди не должны расплачиваться с сервисом своими персональными данными. Их личная информация будет собрана и передана другим компаниям для получения финансовой выгоды, даже если они не подозревают об этом,

– заявила Лонгфилд.

Что грозит TikTok из-за судебного иска

Экс-комиссар по делам детей намерена добиться остановки обработки данных и выплаты компенсации пострадавшим. Размер последней может составить миллиарды фунтов стерлингов, но точная сумма не называется, как и механизм установления пострадавших.

По данным Guardian, согласно последнему исследованию Ofcom (британское неправительственное агентство) 42% детей в возрасте от 8 до 12 лет пользуются TikTok. При этом сервис имеет минимальное возрастное ограничение в 13 лет.

Реакция TikTok на иск Лонгфилд

Представитель TikTok назвал претензии необоснованными.

Политика конфиденциальности – наш приоритет, и у нас есть надежные инструменты и процессы для защиты всех пользователей, включая подростков,

– заявили в компании.

Не пропустите В TikTok появились новые функции для борьбы с травлей