В чем суть претензий к TikTok
В иске утверждается, что компания использует данные подростков без необходимого согласия и прозрачности. Лонгфилд считает, что родители и дети не осведомлены на достаточном уровне об использовании их персональных данных. Вероятно, из-за этого могли пострадать около 3,5 миллиона детей.
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Я считаю, что люди не должны расплачиваться с сервисом своими персональными данными. Их личная информация будет собрана и передана другим компаниям для получения финансовой выгоды, даже если они не подозревают об этом,
– заявила Лонгфилд.
Что грозит TikTok из-за судебного иска
Экс-комиссар по делам детей намерена добиться остановки обработки данных и выплаты компенсации пострадавшим. Размер последней может составить миллиарды фунтов стерлингов, но точная сумма не называется, как и механизм установления пострадавших.
Реакция TikTok на иск Лонгфилд
Представитель TikTok назвал претензии необоснованными.
Политика конфиденциальности – наш приоритет, и у нас есть надежные инструменты и процессы для защиты всех пользователей, включая подростков,
– заявили в компании.
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