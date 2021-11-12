TikTok не работает в США и Европе: что происходит с сервисом

12 ноября 2021 , 17:05
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Источник:

24 канал

После проблем с Google, YouTube и Gmail сбои начались в приложении TikTok.

Основные регионы, в которых наблюдаются проблемы – США и Великобритания. Небольшое количество сообщений поступает и из Украины.

Интересно В работе Google, YouTube и Gmail в Европе произошел сбой

Что произошло

На пике проблем о сбоях сообщили более 15 тысяч пользователей сервиса. В частности они видят сообщение об отсутствии интернет-соединения.


"Накріло" все восточное побережье США / Скриншот 24 канала


В Европе основной удар пришелся на Великобританию / Скриншот 24 канала

Причины пока неизвестны. Известно, что сервис уже частично возобновил работу.

Автор: Олександр Гайдамашко