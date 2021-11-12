Основные регионы, в которых наблюдаются проблемы – США и Великобритания. Небольшое количество сообщений поступает и из Украины.

Интересно В работе Google, YouTube и Gmail в Европе произошел сбой

Что произошло

На пике проблем о сбоях сообщили более 15 тысяч пользователей сервиса. В частности они видят сообщение об отсутствии интернет-соединения.



"Накріло" все восточное побережье США / Скриншот 24 канала



В Европе основной удар пришелся на Великобританию / Скриншот 24 канала

Причины пока неизвестны. Известно, что сервис уже частично возобновил работу.