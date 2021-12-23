TikTok доставит еду, приготовленную по популярным в соцсети рецептам

TikTok осваивает новый для себя вид бизнеса: доставку пищи. Но не обычного – будут готовить только те блюда, видеорецепты которых стали вирусными в соцсети.

Проект назвали TikTok Kitchens. Компания запустит его в партнерстве с Virtual Dining Concepts (VDC).

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Как это будет работать

Как сообщает источник, процесс приготовления всех топовых рецептов будут снимать и публиковать в отдельном аккаунте TikTok.

TikTok Kitchens будет работать на базе уже имеющихся реальных ресторанов.

Среди таких – Buca di Beppo и bertucci's, сеть соучредителя VDC Роберта Эрла.

Сначала откроют около 300 точек в США, а к концу 2022 г. их число планируется увеличить до 1000.

VDC проведет обучение персонала и предоставит упаковку продуктов, а TikTok – платформу для размещения и популяризации рецептов.

Уже известно, что первым вирусным видео TikTok Kitchens станут ролики о приготовлении запеченной пасты фета – этот рецепт чаще всего искали в Google в 2021 году. Также обещают жареные ребрышки с кукурузой, чипсы из макарон в сыре и "смешбургер".



Так выглядит брендирование нового продукта / Фото Bloomberg

Меню будет обновляться ежеквартально, с учетом того, как скоро вирусный контент будет создаваться и распространяться по платформе.

Как заявляют представители TikTok, авторы популярнейших видеорецептов могут претендовать на часть денег от продажи блюд во время действия акции.