В компании отмечают, что начали работать над этой функцией еще в прошлом году. Пользователи могут ожидать, что бирки начнут появляться в течение следующих нескольких дней.

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Какие СМИ получат отметки

Представитель TikTok сообщил изданию The Verge, что бирки будут применены по крайней мере к некоторым аккаунтам российских государственных СМИ, но не уточнил, каким именно и сколько. Представитель также отметил, что бирки будут видны СМИ "во всем мире" после того, как они будут запущены полноценно.

Многие платформы социальных сетей уже давно имеют аналогичные ярлыки – YouTube добавил их в 2018 году, а Twitter и Facebook начали применять их в 2020 году.

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