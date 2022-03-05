В компании отмечают, что начали работать над этой функцией еще в прошлом году. Пользователи могут ожидать, что бирки начнут появляться в течение следующих нескольких дней.
Не пропустите Японская корпорация Hitachi остановила производство в России и экспорт техники в страну
Какие СМИ получат отметки
Представитель TikTok сообщил изданию The Verge, что бирки будут применены по крайней мере к некоторым аккаунтам российских государственных СМИ, но не уточнил, каким именно и сколько. Представитель также отметил, что бирки будут видны СМИ "во всем мире" после того, как они будут запущены полноценно.
Многие платформы социальных сетей уже давно имеют аналогичные ярлыки – YouTube добавил их в 2018 году, а Twitter и Facebook начали применять их в 2020 году.
Мировые компании на защите Украины
- После вторжения России в Украину многие платформы выступили против контента российских государственных СМИ, таких как RT и Sputnik.
- Reddit заблокировал ссылку на российские СМИ.
- Facebook и YouTube заблокировали свой контент в Европе (как и TikTok, согласно Wall Street Journal), и множество других компаний разными способами усложнили доступ к своим материалам.
- В свою очередь правительство России заявило, что заблокирует Facebook на своей территории, сославшись на "дискриминацию российских СМИ и информационных ресурсов".
Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграмм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!