В компании отмечают, что начали работать над этой функцией еще в прошлом году. Пользователи могут ожидать, что бирки начнут появляться в течение следующих нескольких дней.

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Какие СМИ получат отметки

Представитель TikTok сообщил изданию The Verge, что бирки будут применены по крайней мере к некоторым аккаунтам российских государственных СМИ, но не уточнил, каким именно и сколько. Представитель также отметил, что бирки будут видны СМИ "во всем мире" после того, как они будут запущены полноценно.

Заметим, что, по крайней мере, одно российское государственное издание RT имеет подтвержденную учетную запись TikTok.

Многие платформы социальных сетей уже давно имеют аналогичные ярлыки – YouTube добавил их в 2018 году, а Twitter и Facebook начали применять их в 2020 году.

Мировые компании на защите Украины

После вторжения России в Украину многие платформы выступили против контента российских государственных СМИ, таких как RT и Sputnik.

Reddit заблокировал ссылку на российские СМИ.

Facebook и YouTube заблокировали свой контент в Европе (как и TikTok, согласно Wall Street Journal), и множество других компаний разными способами усложнили доступ к своим материалам.

В свою очередь правительство России заявило, что заблокирует Facebook на своей территории, сославшись на "дискриминацию российских СМИ и информационных ресурсов".

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