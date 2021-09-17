Отпечатки не только рук, но и ног были оставлены в тавертине – осадочной породе, которая образуется из отложений горячего источника. Их датируют периодом середины плейстоцена – 169-226 тысяч лет назад. Они в три-четыре раза старше, чем знаменитые наскальные рисунки в Индонезии, Франции и Испании.

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Что известно

Предполагают, что следы рук принадлежат только одному человеку – ребенку около 12 лет.

Отпечатки ног оставил ребенок примерно семи лет.

Судя по датировке и расположению находки, ученые приписывают авторство денисовскому человеку.

Следы могли оставить как случайно, так и преднамеренно. В последнем случае речь может идти об образце первобытного искусства. Исследователь Томас Урбан склоняется именно ко второй версии. Дело в том, что следы ног встречаются в находках древних периодов достаточно часто, ведь их можно оставить и случайно. Однако отпечатки рук случаются значительно реже, и вероятность сделать их случайно значительно меньше. Примерами тому являются рисунки в пещерах, рядом с которыми древние художники нередко оставляли отпечаток своей ладони.



Следы, застывшие в камне / Фото Zhang D.D.

О денисовцах нам известно крайне мало. Недавно на этих территориях нашли их останки. Вместе с тем нет никаких данных, что Homo sapiens присутствовали в Азии раньше, чем 169 тысяч лет назад. Поэтому методом исключения остается только один вариант, кому могли бы принадлежать эти следы.

Денисовского человека открыли в 2010 году, когда в Денисовой пещере на Алтае нашли фалангу мизинца неизвестного вида человека. Окончательно исчезли примерно 40 тысяч лет назад.