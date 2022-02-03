Рельсовая платформа лифта поворачивается под углом 90 градусов, благодаря чему при развороте кабина может ехать боком. Разработка проходит испытание в 246-метровой башне в Ротвайле, Германия.

Интересно От смартфона до холодильника: блогер создал павербанк для одновременной зарядки 60 устройств

Как это работает

По мнению инженеров, в будущем концепция такого лифта сможет по-настоящему изменить облик построек и, соответственно, городов.

Технология не устанавливает никаких ограничений ни по высоте, ни по форме постройки, что открывает новые возможности для творчества в архитектуре.

Так может выглядеть схема движения лифта в одном из будущих зданий / Фото ThyssenKrupp

При строительстве любого многоэтажного сооружения одним из основных критериев выбора его высоты является именно максимальная высота подъема лифтов, поскольку традиционная технология канатных лифтов имеет ограничения по максимальной высоте.

Стандартная отметка, на которую может подниматься лифт, составляет 400-500 метров.

К примеру, строителям 828-метровой башни Халифа в Дубае пришлось устанавливать лифтовые системы на разных уровнях здания.

Дело в том, что если высота подъема лифта будет более 500 метров, вес подъемных тросов станет слишком велик для безопасного перемещения людей и грузов.

Вместо тросов кабина Multi будет перемещаться по рельсам, расположенным на стенах шахты лифта. Удерживаться на рельсах лифт будет за счет магнитной подушки, как скоростной поезд-маглев. С помощью этой технологии кабина не опирается на рельсовую систему, а свисает над ней за счет силы электромагнитного поля, для торможения используя аэродинамическое сопротивление.

Этот ролик демонстрирует работу лифтов Multi: видео

Согласно заявлению разработчиков, в лифтовой шахте Multi сможет располагаться сразу несколько кабин, это поможет сократить пространство, занимаемое стандартными лифтовыми шахтами на одну кабину. Технология также позволит быстрее передвигаться по зданию, поскольку сократится время ожидания лифта, а пассажиры смогут заходить и выходить каждые 15 секунд.

Грузоподъемность этих пассажирских лифтов составит 700 килограммов. Передвигаться по шахте кабина будет со скоростью 5 метров в секунду.

Смотрите, как тестируют новую систему магнитных лифтов: видео