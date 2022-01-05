По словам разработчиков, владельцы Razor MR получат доступ сразу к нескольким "метаверсам", а в быту система понадобится не только для развлечений, но и для более важных задач – общение с врачами, оценка недвижимости и навигация по крупным городам.

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Особенности Razor MR

Модель Razor MR построена на базе корпоративной версии первых очков ThirdEye. Их целевой аудиторией остаются спасатели, инженеры и сотрудники крупных промышленных предприятий. С новой моделью ThirdEye решили расширить аудиторию потенциальных клиентов, поэтому разработчики полностью пересмотрели набор базовых функций и сервисов.

Компания утверждает, что избавилась от одного из главных недостатков AR/VR-устройств – необходимости носить несколько пар очков для пользователей с плохим зрением.

Как работают очки ThirdEye

Система смешанной реальности ThirdEye работает путем наложения виртуальных голограмм на реальные предметы вокруг пользователя. Для этого компания применяет камеры в сочетании с алгоритмами и специализированным ПО.

Очки Razor MR/ Фото ThirdEye

Среди существующих программ для MR-очков заявлена ​​поддержка RemoteEye и Telehealth RespondEye.

Первый сервис позволяет транслировать окружающую среду на другие устройства и замечать окружающие предметы. ThirdEye считают, что эта функция пригодится в процессе ремонта и оценки недвижимости.

Telehealth RespondEye – это телемедицинская платформа, с помощью которой врач может осмотреть своего пациента, не выходя из дома.

В дополнение Razor MR также поддерживают социальные сети, игры и приложения для просмотра видеоконтента – в сумме на очки может быть установлено более 100 программ.

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Другие особенности устройства

Относительно спецификаций – экраны Razor MR поддерживают частоту обновления 70 Гц, два микрофона и поле зрения в 43 градуса – в компании утверждают, что этот показатель сравним с телевизором диагональю 120 дюймов.

В автономном режиме очки могут работать до восьми часов, а поддержка портов HDMI, USB Type-C и DisplayPort (DP) позволяет подключать к устройству смартфоны, планшеты и компьютеры.

Сами Razor MR работают под управлением Android 9.0.

Гаджет уже пошел в серию и его можно предварительно заказать / Фото ThirdEye

Очки Razor MR уже пошли в серийное производство, ThirdEye принимает предварительные заказы, и в продаже они должны появиться во второй половине 2022 года. Стоимость очков пока неизвестна.