Компания Lenovo выпустила новый интересный ноутбук – ThinkPad X1 Fold. Как говорит производитель, это первый в мире ноутбук, экран которого сгибается. Также он весит меньше килограмма.

Дизайн ThinkPad X1 Fold

Новинка получила 13,3-дюймовый экран, который может складываться вдвое. Здесь предусмотрена OLED-матрица с разрешением 2К (2048 × 1536 пикселей). Ноутбук обеспечивает яркость до 300 нит и контрастность 5000: 1.

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Характеристики

Работает новый ноутбук на базе процессоров Intel Core с технологией Intel Hybrid и получил операционную систему Windows 10. Здесь предусмотрена встроенная подставка, что надежно держит ноутбук на рабочем столе и позволяет подключить дополнительную bluetooth-клавиатуру. Предусмотрена поддержка стилуса Active Pen.



Ноутбук ThinkPad X1 Fold / Фото пресс-служба Lenovo

Автономность

Еще одно преимущество X1 Fold – автономность. Он работает на одном заряде до 10,6 часов в режиме просмотра видео. Технология Rapid Charge позволяет зарядить ноутбук до 80% за 60 минут.

Новинка унаследовала традиционные для линейки ThinkPad преимущества: защита данных, надежность и долговечность.