В конце мая компания Илона Маска The Boring Company начала тестовую эксплуатацию тоннелей LVCC Loop, построенных под конференц-центром Лас-Вегаса. Со вчерашнего дня началась их коммерческая эксплуатация. Первыми пользователями стали участники выставки "Мир бетона". Это первое крупное мероприятие, которое проходило в конференц-центре Лас-Вегаса с момента начала пандемии COVID-19.

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Что известно о туннелях под Лас-Вегасом

Тоннелей всего два.

Протяженность каждого – 1,2 километра.

Авто передвигаются со скоростью 64 километра в час и из соображений безопасности не обходятся без помощи водителя.

В будущем водители из транспорта LVCC Loop исчезнут, а сами авто поедут быстрее — со скоростью 75 километров в час.

Сейчас через тоннели может транспортироваться около 4400 человек в час.

В будущем пассажиропоток увеличится до 5050 человек в час.

Первые отзывы

Как сообщают журналисты и обычные пользователи, которые уже успели опробовать тоннели, раскритиковали их. Основная причина критики заключается в том, что это никакая не "революция", обещанная Илоном Маском, а просто обычный тоннель. В одном из тестовых заездов был установлен рекорд скорости 185 километров в час, тогда как на момент запуска обещали до 240 километров.

На самом деле, как уже отмечалось, людей возят со скоростью 40-60 километров в час. Поэтому в результате автомобили проезжают тоннель в 3-4 раза дольше, чем ожидалось ранее. До этого The Boring Company заявляла, что эти туннели превращают 45-минутную прогулку в двухминутную поездку.