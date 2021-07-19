Какой будет первая частная Космическая станция

Концепция Axiom Space предусматривает строительство космической станции на базе МКС – до момента готовности она будет состыкована с МКС. Когда все системы будут готовы, станция Axiom отделится от МКС и будет функционировать как самостоятельный коммерческий центр для космических миссий и научных экспериментов.

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По сути, решение Axiom – это частный отель для ведущих инженеров и ученых, заинтересованных в освоении космоса. Жилые модули для этих специалистов построит Thales Alenia Space.

Что известно о станции-отеле от Axiom

Каждый модуль Thales Alenia будет включать:

места для четырех пассажиров;

систему защиты от микрометеоритов;

и защиту от космического мусора.

Сейчас модули находятся на стадии проектирования. Компания уже завершила разработку четырех радиальных перегородок для модуля в Италии, но пока не готова поделиться результатами первых испытаний.

Когда начнут собирать станцию

Thales Alenia планирует приступить к сборке первого полноразмерного модуля в сентябре этого года и завершить работу до осени 2022 года. Этот модуль будет отправлен на производственные линии Axiom в Техасе в июле 2023, где компания интегрирует в них основные технические системы и подготовит к запуску в 2024 году.

Если первый совместный проект Axiom и Thales Alenia будет реализован без проблем, партнеры рассмотрят возможность расширения сотрудничества в будущем.

Интересный факт! Сейчас Axiom Space сотрудничает с NASA и SpaceX в рамках миссии Axiom Mission 1 (AX-1) – это первый случай, когда на Международную космическую станцию ​​отправятся частные туристы. Axiom доставит четырех астронавтов в январе 2022 года. Восьмидневная миссия будет запущена с Космического центра Кеннеди NASA во Флориде, пассажиры полетят на корабле Crew Dragon от SpaceX.