Тестировщица сообщила о сексуальных домогательствах в метавселенной Meta Horizon Worlds

Meta, бывшая Facebook, недавно открыла доступ к своей метавселенной Horizon Worlds. Первые участники уже тестируют ее. Как оказалось, без проблем не обошлось.

Как пишет источник, женщина подверглась сексуальным домогательствам во время использования технологии виртуальной реальности. При этом издание называет такой случай "не первым и не последним".

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Что произошло в Horizon Worlds

26 ноября одна из тестировщиц соцсети в виртуальной реальности Horizon Worlds заявила, что незнакомец без согласия "полапал ее аватар".

Женщина рассказала о случае в закрытой группе проекта на фейсбуке и прямо назвала это "сексуальным домогательством".

Сексуальные домогательства – это не шутка и в обычном интернете, но пребывание в виртуальной реальности добавляет новый слой, который делает домогательства куда более реальными. Мало того, что меня облапали вчера вечером, еще и в сети нашлись люди, поддержавшие такое поведение. Я почувствовала отчуждение,

– пишет тестировщица.

Компания провела внутреннее расследование и впоследствии заявила, что девушке следовало использовать инструмент "Безопасная зона", чтобы заблокировать нежелательные действия.

Безопасная зона – это защитный пузырь, который участники могут активировать при ощущении угрозы. Инструмент делает присутствие в Horizon Worlds анонимным для окружающих. С ним никто не может прикоснуться к пользователю, разговаривать с ним или каким-то образом взаимодействовать, пока он или она не отменит безопасную зону.

Участники метавселенной внутри виртуальной реальности существуют в виде аватаров. Они могут передвигаться по цифровому миру, контактировать с другими аватарами за каждым из которых тоже стоит человек.

Вивек Шарма, вице-президент Horizon, заявил, что сожалеет о случившемся. Он добавил, что на основе этого опыта хотел бы сделать простой и понятный инструментарий для защиты пользователей от домогательств. Вместе с тем, в компании напомнили, что перед тем, как присоединиться к Horizon Worlds, пользователи проходят процесс адаптации, который учит их запускать режим Safe Zone. Кроме того, регулярные напоминания загружаются на экраны в Horizon Worlds.

Режим "Безопасная зона" в Horizon Worlds / Meta Фото

Реально или виртуально

Кэтрин Кросс, которая исследует онлайн-домогательства в Университете Вашингтона, говорит, что токсичное поведение в виртуальной реальности воспринимается вполне реально. Природа подобных пространств и технологий, которые их обеспечивают, призвана заставить пользователя поверить в физическое его пребывание в виртуальном ландшафте.

Это одна из причин, почему эмоциональные реакции могут быть сильнее в этом пространстве, и почему VR вызывает ту же внутреннюю нервную систему и психологические реакции,

– говорит Кэтрин Кросс.

Проще говоря, исследовательница имеет в виду, что для нашего мозга нет разницы где именно мы переживаем определенный опыт – в реальности или в цифровом мире. Эмоциональные реакции будут одинаковыми. Так произошло и с тестировщицей, пострадавшей от домогательств в Horizon Worlds.

Издание MIT Technology Review заключает: сексуальное насилие и домогательства в виртуальных мирах не являются новыми, и нельзя ожидать мира, в котором эти проблемы полностью исчезнут. Пока есть люди, которые будут прятаться за экранами своих компьютеров, чтобы избежать моральной ответственности, это будет продолжаться.