Как пишет источник, женщина подверглась сексуальным домогательствам во время использования технологии виртуальной реальности. При этом издание называет такой случай "не первым и не последним".

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Что произошло в Horizon Worlds

26 ноября одна из тестировщиц соцсети в виртуальной реальности Horizon Worlds заявила, что незнакомец без согласия "полапал ее аватар".

Женщина рассказала о случае в закрытой группе проекта на фейсбуке и прямо назвала это "сексуальным домогательством".

Сексуальные домогательства – это не шутка и в обычном интернете, но пребывание в виртуальной реальности добавляет новый слой, который делает домогательства куда более реальными. Мало того, что меня облапали вчера вечером, еще и в сети нашлись люди, поддержавшие такое поведение. Я почувствовала отчуждение,

– пишет тестировщица.

Участники метавселенной внутри виртуальной реальности существуют в виде аватаров. Они могут передвигаться по цифровому миру, контактировать с другими аватарами за каждым из которых тоже стоит человек.

Компания провела внутреннее расследование и впоследствии заявила, что девушке следовало использовать инструмент "Безопасная зона", чтобы заблокировать нежелательные действия.

Безопасная зона – это защитный пузырь, который участники могут активировать при ощущении угрозы. Инструмент делает присутствие в Horizon Worlds анонимным для окружающих. С ним никто не может прикоснуться к пользователю, разговаривать с ним или каким-то образом взаимодействовать, пока он или она не отменит безопасную зону.

Вивек Шарма, вице-президент Horizon, заявил, что сожалеет о случившемся. Он добавил, что на основе этого опыта хотел бы сделать простой и понятный инструментарий для защиты пользователей от домогательств. Вместе с тем, в компании напомнили, что перед тем, как присоединиться к Horizon Worlds, пользователи проходят процесс адаптации, который учит их запускать режим Safe Zone. Кроме того, регулярные напоминания загружаются на экраны в Horizon Worlds.

Режим "Безопасная зона" в Horizon Worlds / Meta Фото

Реально или виртуально

Кэтрин Кросс, которая исследует онлайн-домогательства в Университете Вашингтона, говорит, что токсичное поведение в виртуальной реальности воспринимается вполне реально. Природа подобных пространств и технологий, которые их обеспечивают, призвана заставить пользователя поверить в физическое его пребывание в виртуальном ландшафте.

Это одна из причин, почему эмоциональные реакции могут быть сильнее в этом пространстве, и почему VR вызывает ту же внутреннюю нервную систему и психологические реакции,

– говорит Кэтрин Кросс.

Проще говоря, исследовательница имеет в виду, что для нашего мозга нет разницы где именно мы переживаем определенный опыт – в реальности или в цифровом мире. Эмоциональные реакции будут одинаковыми. Так произошло и с тестировщицей, пострадавшей от домогательств в Horizon Worlds.

Издание MIT Technology Review заключает: сексуальное насилие и домогательства в виртуальных мирах не являются новыми, и нельзя ожидать мира, в котором эти проблемы полностью исчезнут. Пока есть люди, которые будут прятаться за экранами своих компьютеров, чтобы избежать моральной ответственности, это будет продолжаться.