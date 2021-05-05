Демонстрируя возможности инновационного метода передвижения, пехотинец перелетел с надувной лодки на корабль, который шел полным ходом. Таким образом имитировалась ситуация с захватом судна. После посадки на корабль условного противника летучий солдат закрепил на борту лестницу и сбросил ее вниз, чтобы по ней смогли залезть члены его команды. Реактивные костюмы разрабатывает компания Gravity Industries.

Интересно Как у "Железного человека": британцы испытали реактивный спасательный костюм – видео

Какие у реактивного костюма слабые места

У пилота за спиной закреплен бак с легковоспламеняющимся реактивным топливом. Одно попадание пули в бак может вызвать взрыв ранца.

Еще один из минусов костюма – это отсутствие возможности во время полета использовать руки. Это ограничение сохраняется и некоторое время после приземления, ведь необходимо высвободить конечности из специальных перчаток. Для солдата это представляет опасность, потому что он становится почти беззащитным.

Именно поэтому Gravity Industries начала сотрудничать со специалистом по робототехнике Джеймсом Брутоном, чтобы разработать специальную турель, которая крепится на плечо и повторяет движения головы. После такой инновации пилоты реактивного ранца будут напоминать не только "Железного человека", но и Хищника из одноименного фильма.

Наплечная турель с функцией повтора движений головы: смотрите видео