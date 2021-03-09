Министерство цифровой трансформации Украины договорилось о стратегическом партнерстве с инновационным парком UNIT.City. В частности, на территории парка в Киеве развернут тестирование сети 5G.

В Минцифры говорят, что это сотрудничество приблизит Украину к построению "государства в смартфоне". Также меморандум предусматривает создание представительства экосистемы Дія и тестовую площадку, а в дальнейшем R&D-центр по использованию технологии 5G.

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"Мы объединяем усилия и реализуем совместные проекты с первым в Украине инновационным парком, где создается экосистема и инфраструктура для развития бизнеса в сфере высоких технологий и креативных индустрий", – заявил глава Минцифры Михаил Федоров.

Как заявил управляющий партнер инновационного парка UNIT.City Константин Евтушенко, партнерство с министерством усилит экосистему парка и предоставит новые возможности резидентам парка.

Что предусматривает меморандум