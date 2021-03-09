Тестирование 5G-интернета состоится на базе UNIT.City в Киеве
Министерство цифровой трансформации Украины договорилось о стратегическом партнерстве с инновационным парком UNIT.City. В частности, на территории парка в Киеве развернут тестирование сети 5G.
Источник:Министерство цифровой трансформации
В Минцифры говорят, что это сотрудничество приблизит Украину к построению "государства в смартфоне". Также меморандум предусматривает создание представительства экосистемы Дія и тестовую площадку, а в дальнейшем R&D-центр по использованию технологии 5G.
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"Мы объединяем усилия и реализуем совместные проекты с первым в Украине инновационным парком, где создается экосистема и инфраструктура для развития бизнеса в сфере высоких технологий и креативных индустрий", – заявил глава Минцифры Михаил Федоров.
Как заявил управляющий партнер инновационного парка UNIT.City Константин Евтушенко, партнерство с министерством усилит экосистему парка и предоставит новые возможности резидентам парка.
Что предусматривает меморандум
- Создание R&D-центра (Research & Development) с использованием технологии 5G на территории UNIT.City;
- Развитие инновационного предпринимательства и внедрения цифровых технологий в различные сферы жизни обществ;
- Реализацию совместных проектов по поддержке малого и среднего предпринимательства в рамках Дія.Бизнес;
- Использование Дія и Дія ID гостями UNIT.City вместо физических документов и ЭЦП (электронной цифровой подписи).
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