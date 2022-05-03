Группа астрономов во главе с Рафаэлем Луке из Чикагского университета сообщила об открытии двух экзопланет вблизи яркого красного карлика HD 260655, который расположен на расстоянии 32,6 светового года от Солнца (что относительно не далеко в космических масштабах).

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Открытие было сделано транзитным методом с помощью космического телескопа TESS и подтверждено методом радиальных скоростей с помощью приемников HIRES и CARMENES, установленных на наземных телескопах.

Интересно! О том, как астрономы ищут экзопланеты с помощью космических телескопов, мы подробно писали в нашем материале, с которым вам будет полезно ознакомиться.

Что известно о звезде HD 260655

Звезда имеет массу 0,43 массы Солнца и радиус 0,43 радиуса Солнца, ее возраст оценивается в 2-8 миллиардов лет, а эффективная температура составляет 3803 кельвина.

Почему астрономам интересны такие объекты

Карликовые звезды спектрального типа М представляют для астрономов особый интерес – такие светила часто содержат поблизости планеты с радиусами от одного до четырех радиусов Земли. Нередко даже находят мультипланетарные системы.

Если учесть, что наблюдения за такими звездами позволяют получать достаточно точные оценки массы и радиуса вращающихся вокруг них экзопланет, то становится возможным определить, насколько разнообразны объемные составы экзопланет земной группы и имеют ли они атмосферы.

Исследователи пришли к выводу, что HD 260655 уникальна с точки зрения сравнительных исследований скалистых экзопланет. Это третья ближайшая к Солнцу система, содержащая М-карлик и несколько планет, периодически проходящих по диску звезды. Ожидается, что в будущем наблюдать найденные объекты будет космический телескоп "Джеймс Уэбб".

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Что известно об обнаруженных планетах

Ближайшая к звезде экзопланета HD 260655b характеризуется радиусом 1,24 радиуса Земли и массой 2,14 массы Земли. Это дает значение объемной средней плотности планеты 6,2 г на кубический сантиметр, что немного больше средней плотности Земли. Год на HD 260655b длится 2,77 дня, среднее расстояние от звезды оценивается в 0,03 астрономической единицы, а равновесная температура – 709 кельвин.

Радиус экзопланеты HD 260655c составляет 1,53 радиуса Земли, а его масса – 3,09 массы Земли. Объемная плотность экзопланеты равна 4,7 г на кубический сантиметр. Год на HD 260655с длится 5,7 дня, среднее расстояние от звезды оценивается в 0,047 астрономической единицы, а равновесная температура – 557 кельвин.