Ранее компания Tesla обещала начать производство Cybertruck в 2021 году, но теперь Илон Маск дал понять, что раньше 2022 года массовые поставки не начнутся. Зато работа над дизайном Cybertruck уже завершена.

Источник: Seeking Alpha

Когда основателя и главу Tesla спросили о прогнозах объемов поставок Cybertruck, он честно признался, что небольшая партия пикапов может отправиться клиентам в конце этого года только при очень удачном стечении обстоятельств. Большинству же будущих владельцев придется подождать до 2022 года. С сайта Tesla также исчезли упоминания о сроках поставок отдельных комплектаций Cybertruck.

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Как происходит производство

Разработка конструкции и дизайна пикапа полностью завершена, как сообщил Илон Маск. Скоро компания приступит к заказу технологического оборудования, необходимого для производства пикапа.

Необычный электромобиль будет оснащаться кузовными панелями из нержавеющей стали. Для их обработки давлением потребуются прессы на 8 тысяч тонн. При производстве кузова Tesla Model Y компания уже применяла прессы на 6 тысяч тонн, и они считались самыми мощными в отрасли. Подготовка к производству Cybertruck поднимет эту планку.

Предприятие по производству пикапов сейчас строится в штате Техас. Здесь же будет развернуто производство кроссоверов Tesla Model Y, а вот с местом выпуска грузовиков Tesla Semi и спорткаров Roadster второго поколения компания пока не определилась.

Илон Маск также заявил, что также рассчитывает начать выпуск аккумуляторных ячеек в текущем году. "Автопилот по подписке" компания собирается предложить в ближайшее время – в феврале или марте 2021 года.