Квадроцикл, как и другие товары компании с приставкой "Cyber", выполнен в дизайне по мотивам долгожданного Cybertruck – электрического пикапа, который компания Илона Маска отложила на следующий год. Новинка, кстати, также работает на электричестве.

Интересно Tesla выпустила киберсвисток, а Маск призвал купить его вместо "дурацкой" салфетки Apple

Сколько стоит Cyberquad for Kids

За стильную игрушку придется выложить 1 900 долларов.

Четырехколесный квадроцикл имеет полностью стальную раму, мягкое сиденье и регулируемую подвеску с задним дисковым тормозом и светодиодными световыми полосами.

Cyberquad for Kids работает от литий-ионного аккумулятора с дальностью хода до 25 километров.

Максимальная скорость составляет до 16 километров в час.

По желанию родителей скорость также можно ограничить 8 километрами в час .

. Подходит такое транспортное средство для детей от 8 лет и старше.



Cyberquad for Kids / Фото Tesla

На сайте компании указаны также габариты новинки: 1193х660х685 миллиметров при массе 55 килограммов. Присутствует режим движения задним ходом со скоростью до 8 километров в час.

Полностью зарядить квадроцикл можно за 5 часов.



Cyberquad for Kids / Фото Tesla

Поставки начнутся через 2-4 недели. Компания отдельно отмечает, что предзаказ не гарантирует получение товара до наступления рождественских праздников.