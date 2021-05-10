Еще в 2015 году на заводе компании в Фримонте было выявлено 33 нарушения в нормах по качеству воздуха, включая "установку или модификацию оборудования без надлежащих разрешений, неоправданно необходимых испытаний выбросов, несвоевременное ведение записей и несвоевременное предоставление информации".

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Что известно о нарушении

Ответственное за проверки ведомство пока подтверждает, что с тех пор нарушения были исправлены, и теперь завод Tesla соответствует нормативам.

Стороны договорились, что штраф должен составить 1 миллион долларов. При этом Tesla заплатит 750 тысяч долларов непосредственно в общий операционный фонд ведомства и получит кредит в размере 250 тысяч долларов после того, как завершит установку солнечных панелей на крышах, в рамках программы общественного здравоохранения.

Сама же программа "направлена ​​на улучшение качества воздуха и улучшения здоровья населения в наиболее пострадавших районах залива".

Цель этого проекта – снизить расходы на электроэнергию, а также уменьшить выбросы загрязняющих веществ в атмосферу.