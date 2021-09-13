Tesla запатентовала систему лазерной очистки стекла в электромобилях

В презентованном два года назад электропикапе Cybertruck от Tesla внимательные зрители заметили отсутствие стеклоочистителей. Уже тогда эксперты предположили, что лобовое стекло автомобиля будет очищаться другим способом. Не исключено, что для этого применят лазеры, ведь недавно Tesla получила патент именно на такую систему очистки стекла.

Американское бюро по патентам и товарным знакам выдало компании Илона Маска патент на лазерные дворники несколько дней назад. Официальное название технологии в документе – "Импульсная лазерная очистка от грязи, скопившейся на стеклянных изделиях транспортных средств и фотоэлектрических агрегатах".

Интересно Автопилот Tesla проехался по центру Киева – официально он доступен только в США

Как будет работать технология

Система очистки состоит из узла лучевой оптики – так отмечается в документе. Узел излучает лазерный луч для облучения области на стекле и обнаруживает грязь. Система оценивает степень загрязнения и регулирует уровень воздействия лазерного луча. При этом ограничивается воздействие так, чтобы лучи не повреждали стекло.



Описание технологии лазерных стеклоочистителей в патенте Tesla / Фото electrek

Как именно будет применена эта система, пока не известно, однако уже из названия понятно, что кроме автомобилей систему также будут использовать и для очистки грязи на поверхности солнечных батарей (фотоэлектрических панелей), установленных на крыше домов.

После презентации прототипа электропикапа Cybertruck Tesla подала заявку на лазерную очистку лобового стекла. Эксперты связали между собой эти два факта.