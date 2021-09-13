Американское бюро по патентам и товарным знакам выдало компании Илона Маска патент на лазерные дворники несколько дней назад. Официальное название технологии в документе – "Импульсная лазерная очистка от грязи, скопившейся на стеклянных изделиях транспортных средств и фотоэлектрических агрегатах".
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Как будет работать технология
Система очистки состоит из узла лучевой оптики – так отмечается в документе. Узел излучает лазерный луч для облучения области на стекле и обнаруживает грязь. Система оценивает степень загрязнения и регулирует уровень воздействия лазерного луча. При этом ограничивается воздействие так, чтобы лучи не повреждали стекло.
Описание технологии лазерных стеклоочистителей в патенте Tesla / Фото electrek
Как именно будет применена эта система, пока не известно, однако уже из названия понятно, что кроме автомобилей систему также будут использовать и для очистки грязи на поверхности солнечных батарей (фотоэлектрических панелей), установленных на крыше домов.