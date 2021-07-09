Новость про апдейт пользовательского интерфейса Маск сообщил в ответ на пост одного из владельцев Tesla, который поинтересовался, будут ли изменены ПО и UI модели S Plaid и Model Y и Model 3.

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Да, обновленный UI появится с масштабным релизом FSD. Все машины с компьютером FSD получат новый "ум автомобиля". На все 3/Y можно установить компьютер FSD,

– ответил Маск.

Новая версия ПО для Tesla появится уже совсем скоро

Интерфейс Tesla Model S Plaid привлек много внимания, поскольку ходили слухи о появлении на флагманском седане 11 версии ПО, предыдущая версия которого вышла в сентябре 2019 года. Однако, когда поставки Model S Plaid стартовали, выяснилось, что машина оснащена версией 10.2. Поэтому слова Маска можно интерпретировать как намек на появление долгожданной "V11" одновременно с релизом FSD.

Что изменится для водителей электрокаров

Мало что известно об одиннадцатой версии ПО, кроме того, что в ней, вероятнее всего, будут включены такие функции, как путевые точки. Возможно, что-то подобное и имел в виду Маск, когда говорил про "ум автомобиля", то есть новую систему визуализации для машины.

Маск признался, что создание автопилота получилось сложнее чем он ожидал

Недавно Илон Маск честно признался, что в свое время недооценил сложность создания технологии автопилота.

Универсальный автопилот – сложная проблема, поскольку требует в значительной мере решения задач ИИ в реальном мире. Не ожидал, что будет так сложно, но в ретроспективе сложность становится очевидной. Ничто не имеет большей степеней свободы, чем реальность,

– написал Маск.

Интересный факт! Tesla готовится к запуску собственного страхового сервиса. Компания работает над функцией "рейтинг безопасности" – электрокар будет самостоятельно определять стоимость страховки, наблюдая за тем, как человек управляет автомобилем.