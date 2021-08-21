Глава Tesla Илон Маск заявил, что HW 3.0 или FSD Computer 1 сможет достичь полного автономного вождения с уровнем безопасности намного выше, чем у человека на 200–300%.

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Какие изменения заметят водители электромобилей Tesla

Новый компьютер, по словам Маска, обеспечит в четыре раза больше возможностей, чем актуальная платформа. В теории это обеспечит рост безопасности автономного вождения на 1000%, но все эти цифры условны, поскольку даже среди людей уровень вождения колеблется от сильно отрицательного до мастерского.

Необязательно быть лучшим водителем в мире, чтобы оказаться на дороге,

– добавил Маск.

Вопрос оснащения электрических пикапов Cybertruck новыми бортовыми компьютерами тоже может оказаться неоднозначным. Компания может поступить с ними, как это было с предыдущими моделями электромобилей – начать выпускать Cybertruck с HW 3.0 и затем перейти на HW 4.0 с предложением апгрейда для первых версий.

Сегодня трудно ожидать какой-то конкретики в этом вопросе, но планы Tesla уже озвучены для сообщества и мы примерно знаем, чего и когда ожидать.

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