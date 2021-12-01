Tesla выпустила киберсвисток, а Маск призвал купить его вместо "дурацкой" салфетки Apple

Илон Маск потроллил Apple, предложив своим подписчикам покупать новый киберсвисток производства Tesla вместо салфетки за 20 долларов от "яблочной" компании. Однако есть один нюанс.

Cyberwhistle выполнен из нержавеющей полированной стали. Он повторяет узнаваемые элементы дизайна пикапа Cybertruck.

Интересно Ноль из десяти: салфетку Apple за 19 долларов ради шутки проверили на пригодность к ремонту

Сколько стоит свистнуть с Tesla

Киберсвисток выполнен из нержавеющей полированной стали.

Описание товара на сайте гласит: "Cyberwhistle, выпущенный ограниченным тиражом и вдохновленный Cybertruck, представляет собой коллекционный предмет премиумкласса, изготовленный из медицинской нержавеющей стали с полированной отделкой. Свисток имеет функцию крепления для дополнительной универсальности".

Киберсвисток от Тесла / Фото Тесла

Генеральный директор Tesla Илон Маск прорекламировал новинку на своей странице в Twitter, а позже добавил еще один твит:

"Не тратьте ваши деньги на бессмысленную салфетку Apple, вместо этого покупайте наш свисток", – написал предприниматель.

Однако стоит отметить, что киберсвисток стоит значительно дороже, чем салфетка от Apple, над которой сегодня не шутил разве только ленивый. Такая игрушка обойдется покупателям в 50 долларов – почти 1400 гривен.

Киберсвисток от Тесла / Фото Тесла

Несмотря на это, сейчас на сайте компании купить свисток уже нельзя – все ограниченные запасы этого товара мгновенно раскупили. Теперь новый аксессуар Tesla можно приобрести только на онлайн-аукционах. Его перепродают, а стоимость одного свистка на торгах уже достигает 900 долларов.

Киберсвисток от Тесла / Фото Тесла

Что за салфетка от Apple?

Илон Маск в своем твите имел в виду салфетку которую компания Apple запустила в продажу примерно одновременно с презентацией своих новых устройств в октябре. Она стоит 19 долларов и предназначена для протирания экранов. Позже оказалось, что она не совместима со старыми моделями устройств компании.