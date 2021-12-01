Cyberwhistle выполнен из нержавеющей полированной стали. Он повторяет узнаваемые элементы дизайна пикапа Cybertruck.
Интересно Ноль из десяти: салфетку Apple за 19 долларов ради шутки проверили на пригодность к ремонту
Сколько стоит свистнуть с Tesla
Киберсвисток выполнен из нержавеющей полированной стали.
Описание товара на сайте гласит: "Cyberwhistle, выпущенный ограниченным тиражом и вдохновленный Cybertruck, представляет собой коллекционный предмет премиумкласса, изготовленный из медицинской нержавеющей стали с полированной отделкой. Свисток имеет функцию крепления для дополнительной универсальности".
Киберсвисток от Тесла / Фото Тесла
Генеральный директор Tesla Илон Маск прорекламировал новинку на своей странице в Twitter, а позже добавил еще один твит:
"Не тратьте ваши деньги на бессмысленную салфетку Apple, вместо этого покупайте наш свисток", – написал предприниматель.
Однако стоит отметить, что киберсвисток стоит значительно дороже, чем салфетка от Apple, над которой сегодня не шутил разве только ленивый. Такая игрушка обойдется покупателям в 50 долларов – почти 1400 гривен.
Киберсвисток от Тесла / Фото Тесла
Несмотря на это, сейчас на сайте компании купить свисток уже нельзя – все ограниченные запасы этого товара мгновенно раскупили. Теперь новый аксессуар Tesla можно приобрести только на онлайн-аукционах. Его перепродают, а стоимость одного свистка на торгах уже достигает 900 долларов.
Киберсвисток от Тесла / Фото Тесла
Что за салфетка от Apple?
Илон Маск в своем твите имел в виду салфетку которую компания Apple запустила в продажу примерно одновременно с презентацией своих новых устройств в октябре. Она стоит 19 долларов и предназначена для протирания экранов. Позже оказалось, что она не совместима со старыми моделями устройств компании.