Cyberwhistle выполнен из нержавеющей полированной стали. Он повторяет узнаваемые элементы дизайна пикапа Cybertruck.

Интересно Ноль из десяти: салфетку Apple за 19 долларов ради шутки проверили на пригодность к ремонту

Сколько стоит свистнуть с Tesla

Киберсвисток выполнен из нержавеющей полированной стали.

Описание товара на сайте гласит: "Cyberwhistle, выпущенный ограниченным тиражом и вдохновленный Cybertruck, представляет собой коллекционный предмет премиумкласса, изготовленный из медицинской нержавеющей стали с полированной отделкой. Свисток имеет функцию крепления для дополнительной универсальности".

Киберсвисток от Тесла / Фото Тесла

Генеральный директор Tesla Илон Маск прорекламировал новинку на своей странице в Twitter, а позже добавил еще один твит:

"Не тратьте ваши деньги на бессмысленную салфетку Apple, вместо этого покупайте наш свисток", – написал предприниматель.

Однако стоит отметить, что киберсвисток стоит значительно дороже, чем салфетка от Apple, над которой сегодня не шутил разве только ленивый. Такая игрушка обойдется покупателям в 50 долларов – почти 1400 гривен.

Киберсвисток от Тесла / Фото Тесла

Несмотря на это, сейчас на сайте компании купить свисток уже нельзя – все ограниченные запасы этого товара мгновенно раскупили. Теперь новый аксессуар Tesla можно приобрести только на онлайн-аукционах. Его перепродают, а стоимость одного свистка на торгах уже достигает 900 долларов.

Киберсвисток от Тесла / Фото Тесла

Что за салфетка от Apple?

Илон Маск в своем твите имел в виду салфетку которую компания Apple запустила в продажу примерно одновременно с презентацией своих новых устройств в октябре. Она стоит 19 долларов и предназначена для протирания экранов. Позже оказалось, что она не совместима со старыми моделями устройств компании.

Кстати, Илон Маск уже шутил над салфеткой от Apple: в сентябре он потроллил Тима Кука, генерального директора компании, оставив комментарий под публикацией последнего об открытие магазина в Стамбуле.