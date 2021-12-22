Tesla выпустила беспроводной пауэрбанк Wireless Portable Charger 2.0 – его мгновенно раскупили

Компания Илона Маска выпустила беспроводное зарядное устройство Wireless Portable Charger 2.0 емкостью 10 000 мАч, которое поддерживает беспроводную зарядку для всех устройств с протоколом Qi. Девайс также имеет встроенные USB Type-C и кабели Lightning.

Wireless Portable Charger 2.0 доступен в пяти цветах бренда Tesla, и стоит 70 долларов. После анонса устройство сразу раскупили фанаты компании.

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Особенности Wireless Portable Charger 2.0

По сути, это обычный пауэрбанк только от компании Tesla в цветах бренда и выполнен в стильном дизайне. С помощью Wireless Portable Charger 2.0 можно заряжаться на ходу, в офисе или в любых других условиях. Достаточно просто поставить устройство с поддержкой Qi на пауэрбанк.

Wireless Portable Charger 2.0 / Фото Tesla

Владельцы Wireless Portable Charger 2.0 могут зарядить его с помощью док-станции для беспроводной зарядки автомобилей Tesla или другого устройства для беспроводной зарядки.

Зарядить Wireless Portable Charger 2.0 можно прямо в машине / Фото Tesla

Wireless Portable Charger 2.0 доступен в цветах: