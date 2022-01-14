Tesla удалила информацию о старте производства Cybertruck: что будет теперь

Американское издание Edmunds заметило, что на сайте Tesla обновилась информация на странице предварительного заказа Cybertruck. В частности, исчезла дата начала производства.

Ранее там было указано, что выбрать и настроить характеристики электропикапа можно до начала производства в 2022 году. Теперь дата отсутствует. Как сообщает The Verge, ссылаясь на архивную копию сайта, компания удалила ее еще в конце декабря 2021 года.

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Что происходит

Даже если попытаться зарезервировать машину, временной оценки нет. Нет даже способа настроить Cybertruck.

Cybertruck должен был поставляться с рядом доступных конфигураций.

Первоначально Tesla заявляла, что самая дешевая модель будет иметь один двигатель и задний привод и стоить будет 39 000 долларов.

Ожидалось, что топовый трехмоторный Cybertruck будет иметь запас хода в 500 миль и "больше производительности, чем спортивный автомобиль".

В течение последних нескольких лет мы слышали слухи о том, что версия с одним двигателем может быть отменена, а сам Маск через Twitter подтвердил, что ранее оглашенный вариант с четырьмя двигателями будет первым в очереди на производство.

Ранее издание Electrek со ссылкой на собственные источники сообщило, что массовое производство Cybertruck отложили до 2023 года. Причиной стало большое количество сложных технологий. Характеристики и цены перед запуском должны были объявить в 2022 году.

Источник в своем материале задает вопрос: увидим ли мы Cybertruck вообще?