Tesla снова отзывает тысячи электромобилей: на этот раз проблема действительно серьезная

По сообщениям сетевых источников, американский производитель электромобилей Tesla отзывает несколько тысяч автомобилей Model 3 и Model Y из-за проблем с подвеской. Согласно имеющимся данным, это касается 2822 электромобилей Model 3, выпущенных в период с 2019 по 2021 годы, и Model Y, выпущенных в период с 2020 по 2021 годы.

Tesla и раньше отзывала автомобили из-за различных недоработок. На этот раз причиной отзыва тысяч электромобилей стала проблема с креплениями поперечного рычага передней подвески.

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Насколько серьезна проблема

На самом деле проблема с подвеской действительно серьезная. В процессе эксплуатации крепления могут ослабнуть, что может повлиять на управляемость электромобиля и закончиться аварией в худшем случае.

Причина этой проблемы заключается в том, что детали крепления не были должным образом затянуты на заводе при сборке авто. В результате ослабления крепления "схождение колес может сместиться и вызвать неустойчивость, что негативно повлияет на управляемость авто и увеличит риск столкновения". Также отмечается, что при ослаблении крепежа могут возникать посторонние шумы, заметив которые водителям следует обратиться в сервис.

Электромобили Tesla

Ситуация интересна еще и потому, что решение этой проблемы со стороны Tesla действительно простое, однако для того, чтобы справиться со всеми отозванными автомобилями, нужно время и ресурс. Конечно у Tesla этого достаточно, однако клиенты компании испытывают некоторые неудобства, впрочем – безопасность важнее.

История компании Tesla, как производителя автомобилей, в известном смысле впечатляет. Начиная с нуля инженеры компании создали необходимую производственную базу для выпуска разных авто, а курс акций компании за последние годы достиг невероятных высот.

Несмотря на это, компании так и не удалось добиться успеха в некоторых областях, таких как качество сборки выпускаемой продукции, и, похоже, что в ближайшем будущем это не изменится.