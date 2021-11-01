Tesla и раньше отзывала автомобили из-за различных недоработок. На этот раз причиной отзыва тысяч электромобилей стала проблема с креплениями поперечного рычага передней подвески.
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Насколько серьезна проблема
На самом деле проблема с подвеской действительно серьезная. В процессе эксплуатации крепления могут ослабнуть, что может повлиять на управляемость электромобиля и закончиться аварией в худшем случае.
Причина этой проблемы заключается в том, что детали крепления не были должным образом затянуты на заводе при сборке авто. В результате ослабления крепления "схождение колес может сместиться и вызвать неустойчивость, что негативно повлияет на управляемость авто и увеличит риск столкновения". Также отмечается, что при ослаблении крепежа могут возникать посторонние шумы, заметив которые водителям следует обратиться в сервис.
Электромобили Tesla
История компании Tesla, как производителя автомобилей, в известном смысле впечатляет. Начиная с нуля инженеры компании создали необходимую производственную базу для выпуска разных авто, а курс акций компании за последние годы достиг невероятных высот.
Несмотря на это, компании так и не удалось добиться успеха в некоторых областях, таких как качество сборки выпускаемой продукции, и, похоже, что в ближайшем будущем это не изменится.