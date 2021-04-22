Как пишут журналисты, электромобиль врезался в бетонное ограждение при попытке обгона транспортного средства впереди. В результате были повреждены внутренние части автомобиля, в частности, загоревшаяся аккумуляторная батарея.

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За считанные минуты пламя охватило всю машину. После пожара от машины остался только каркас.

Об аварии сообщила полиция Гуанчжоу в Китае. Этот инцидент произошел в районе города Цзэнчэн. Предварительное расследование показало, что в аварии участвовали два автомобиля, в том числе Tesla.



Tesla сгорела вместе с водителем / Фото Gizmochina

Реакция Tesla

Компания Tesla уже отреагировала на произошедшее. Там отметили, что будут сотрудничать с местной полицией, чтобы помочь в расследовании инцидента.

Недавно Tesla попала в еще одну смертельную аварию. В американском штате Техас автомобиль Tesla въехал в дерево. Автомобилем, вероятно, управлял автопилот. В результате ДТП два человека погибли.