Автономные электрогрузовики Tesla Semi готовы к серийному производству

После нескольких лет задержек и переносов Tesla, наконец, приступает к производству электрического тягача Semi – на сборочной линии фабрики в Неваде завершаются последние тесты. Хотя на дорогах уже есть несколько электрогрузовиков, ни один из них не способен перевозить сверхтяжелые грузы на дальние расстояния, как обещает Tesla Semi.

По заявлениям Tesla, электрогрузовики Semi, которые не нуждаются в водителе и могут перевозить грузы абсолютно самостоятельно, имеют грузоподъемность в 36 тонн и запас хода – до 1000 км. Это рекордные показатели для такого вида транспорта, хоть сам по себе он не новый.

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Когда представили Tesla Semi

Илон Маск анонсировал Tesla Semi в 2017 году и заявил тогда же, что серийная версия электрического тягача будет обладать грузоподъемностью 36 тонн, запасом хода 480 или 800 км и ценой 150 000 или 180 000 долларов, соответственно. Также у него будет самая низкая стоимость эксплуатации в индустрии, где на счету каждый цент.

Какой мы увидим Tesla Semi на выходе

В прошлом году появилась весть, что дальнобойность машины можно будет увеличена до 1000 километров, а в интервью 2020 года Маск подтвердил, что Tesla Semi будет укомплектована новой батареей с плотностью энергии "около 300 В*г/кг", о которой компания рассказывала на сентябрьском мероприятии "День батарей".

Однако, время шло, а Semi все оставался прототипом, который редко появлялся на дорогах. Первоначальные сроки – 2019 год – были перенесены на 2020-й, а затем и на 2021-й, но теперь, похоже, дело начинает сдвигаться с мертвой точки.

В марте издание Electrek сообщало, что Tesla строит производственную линию для грузовиков на фабрике в Неваде, которая к концу года начнет выпускать

Источник заявил журналистам, что конвейер оси тягача готов, а главная сборочная линия уже на этапе финального устранения дефектов перед запуском. Это один из последних шагов перед началом производства тягача.

Как будут использовать Tesla Semi

С самого начала компания Tesla высказывала намерение использовать Semi для собственных нужд, однако уже есть и ряд заказчиков, которые давно ждут начала поставок. Например, PepsiCo надеется получить до конца года 15 електрогрузовиков для своей фабрики в Модесто, Калифорния.