По заявлениям Tesla, электрогрузовики Semi, которые не нуждаются в водителе и могут перевозить грузы абсолютно самостоятельно, имеют грузоподъемность в 36 тонн и запас хода – до 1000 км. Это рекордные показатели для такого вида транспорта, хоть сам по себе он не новый.

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Когда представили Tesla Semi

Илон Маск анонсировал Tesla Semi в 2017 году и заявил тогда же, что серийная версия электрического тягача будет обладать грузоподъемностью 36 тонн, запасом хода 480 или 800 км и ценой 150 000 или 180 000 долларов, соответственно. Также у него будет самая низкая стоимость эксплуатации в индустрии, где на счету каждый цент.

Какой мы увидим Tesla Semi на выходе

В прошлом году появилась весть, что дальнобойность машины можно будет увеличена до 1000 километров, а в интервью 2020 года Маск подтвердил, что Tesla Semi будет укомплектована новой батареей с плотностью энергии "около 300 В*г/кг", о которой компания рассказывала на сентябрьском мероприятии "День батарей".

Однако, время шло, а Semi все оставался прототипом, который редко появлялся на дорогах. Первоначальные сроки – 2019 год – были перенесены на 2020-й, а затем и на 2021-й, но теперь, похоже, дело начинает сдвигаться с мертвой точки.

В марте издание Electrek сообщало, что Tesla строит производственную линию для грузовиков на фабрике в Неваде, которая к концу года начнет выпускать по пять Semi в неделю.

Источник заявил журналистам, что конвейер оси тягача готов, а главная сборочная линия уже на этапе финального устранения дефектов перед запуском. Это один из последних шагов перед началом производства тягача.

Как будут использовать Tesla Semi

С самого начала компания Tesla высказывала намерение использовать Semi для собственных нужд, однако уже есть и ряд заказчиков, которые давно ждут начала поставок. Например, PepsiCo надеется получить до конца года 15 електрогрузовиков для своей фабрики в Модесто, Калифорния.