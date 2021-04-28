В пользу такого вывода свидетельствует несколько фактов, в том числе следы от удара на рулевом колесе со стороны салона. Эта информация, поступившая от руководства Tesla, противоречит предыдущим выводам полиции, которая работала на месте аварии.

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Что произошло, какая авария?

17 апреля в пригороде Хьюстона, штат Техас, автомобиль Tesla Model S 2019 выпуска на полном ходу врезался в дерево и загорелся. В салоне находились двое мужчин – Эверетт Талбот (69 лет) и Уильям Варнер (59 лет) – но никто из них, по утверждению экспертов, не находился в кресле водителя в момент столкновения. Оба погибли. Это привело полицию на мысль, что виновата в роковой аварии система помощи водителю, или, так называемый, автопилот от Tesla.



Tesla попала в ДТП в Техасе / твитер Девена Кларка

Расследование Tesla

Компания Илона Маска взялась проводить собственное расследование аварии. Сначала Маск заявил, что согласно данным, которые доступны в системе Tesla "автопилот" электромобиля был отключен в момент столкновения. Кроме того, глава Tesla подчеркнул, что система помощи водителю имеет ряд мер безопасности, которые блокируют ее активацию, если за рулем отсутствуют водители, или же на дорогу не нанесена разметка (дорога на которой произошла авария была без разметки).

Важный момент. Несмотря на меры безопасности Tesla водители придумали ряд способов, которые позволяют обходить эти ограничения. Интернет пестрит фотографиями и видеозаписями, на которых водители Tesla находятся не за рулем или вообще спят во время движения авто.

Новая информация от Tesla указывает на то, что за рулем был водитель

Представители компании получили возможность осмотреть место аварии вместе с полицейскими и следователями из Национального управления безопасности движения на дорогах США (NHTSA) и Национального совета по безопасности транспорта (NTSB). Компании удалось установить, что руль автомобиля был "деформирован".

Это свидетельствует о том, что в момент столкновения автомобиля с деревом произошел сильный удар по рулю. Также представители компании обнаружили, что все ремни безопасности были отстегнуты. Поэтому специалисты компании пришли к выводу, что один из погибших в момент столкновения находился на месте водителя.

Справка. Система автономного управления Tesla Autopilot работает только при пристегнутых ремнях, однако, как мы уже упоминали ранее, все меры безопасности крайне легко обмануть. Это доказали журналисты из Consumer Reports в своем исследовании.

Действительно ли кто-то мог быть за рулем Tesla Model S

Официальное расследование еще не завершено, однако, с учетом того, где были найдены спасателями погибшие – один на переднем пассажирском сиденье, а другой – сзади, а также с учетом траектории машины перед ударом – из-за превышения скорости она не вписалась в поворот и вылетела на обочину, где и столкнулась с деревом, – вероятно, передний пассажир и был водителем, которого из-за непристегнутого ремня безопасности отбросило на пассажирское кресло.

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Также существует версия, что передний пассажир управлял автомобилем с пассажирского сиденья, как это часто можно увидеть на видео в интернете.

Сейчас представители NHTSA и NTSB никак не прокомментировали выводы специалистов Tesla. Также представители компании до сих пор не смогли получить доступ к SD-картам с автомобиля.