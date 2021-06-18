Илон Маск пообещал оборудовать суперкар Tesla Roadster "сумасшедшим" электродвигателем

Глава Tesla Илон Маск поделился некоторыми подробностями о новом электродвигателе компании, в котором применяется углеродное покрытие и который используется в электромобиле Tesla Model S Plaid. Кроме того он намекнул на еще более "сумасшедшую" версию мотора с более высокой мощностью, которая появится в новом суперкаре Tesla Roadster.

Новый мотор имеет сравнительно небольшие габариты, и при этом способен развивать высокие обороты. По словам Маска, чтобы его построить, компания разработала новую производственную машину.

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В результате получился высокоэффективный компактный двигатель, который можно даже взять в руки, но вместе с тем он способен разогнать двухтонный автомобиль до 100 км/ч всего за 2 секунды.

Двигатель Plaid с углеродной оболочкой, возможно, является самым продвинутым двигателем на Земле, если не считать лабораторные экземпляры,

– отметил Маск, общаясь с пользователем в твиттере.



Новый электродвигатель Tesla получит ряд улучшений для Roadster / Скриншот

Глава Tesla также добавил, что у компании есть несколько идей по дальнейшему увеличению крутящего момента и максимальной скорости вращения для нового Roadster.

Ранее Маск сообщал, что работа над новым Tesla Roadster будет завершена уже в 2021 году, а производство новой модели планируют наладить в 2022 году.