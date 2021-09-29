Tesla регистрирует торговую марку Cyberquad: нас ждет электрический квадроцикл от Илона Маска

Еще в 2019 году, вместе с пикапом Cybertruck, Tesla показала электрический квадроцикл. За это время никаких новостей о нем не было. Теперь же компания подала заявку на регистрацию торговой марки Cyberquad.

Регистрация торговой марки свидетельствует о том, что Tesla рассматривает Cyberquad как серийный продукт. Однако на какой стадии разработки он находится и когда выйдет на рынок, пока неясно.

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Что известно о квадроцикле

Никаких новых данных о квадроцикле нет. Это электрическое транспортное средство в свое время приняло участие в презентации Cybertruck – он заезжал на грузовую платформу машины, чтобы показать ее грузоподъемность. Тогда его подавали как определенное дополнение к пикапу.

Когда Cyberquad демонстрировали впервые, он представлял собой модифицированный Yamaha Raptor с трансмиссией Zero Motorcycle. Пока неизвестно, останется ли в итоге квадроцикл Tesla переработанной моделью японской компании или же будет полностью оригинальным продуктом.

В самом патенте указывается использование символики на одежде. Само же название квадроцикла регистрировалось еще в 2019 году. Поэтому в сети сделали логичный вывод: было бы очень странно законодательно защищать использование бренда на одежде, и при этом не делать само транспортное средство.

Напомним, Tesla отложила выпуск электропикапа Cybertruck. В этом году авто на рынок не выйдет. Его следует ожидать не ранее 2022 года. Такое решение приняли на фоне дефицита полупроводников.