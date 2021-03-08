Глава Tesla Илон Маск заявил, что компания, вероятно, представит обновленную версию электрического пикапа Cybertruck в следующем квартале. Сейчас производитель сосредотачивает усилия на запуске машины в производство.

Илон Маск сделал соответствующее заявление в твиттере после того как его спросили, есть ли какая-то информация о дате релиза автомобиля или новых интересных его функциях. Также он сообщил, где будет производиться новинка компании.

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Детали от Илона Маска

Рассказать о нововведениях, реализованных на этапе подготовки пикапа к серийному производству, Tesla сможет только во втором квартале. Во время мероприятия компания расскажет, как изменился Cybertruck на пути от прототипа до серийного авто.

Поскольку концепт автомобиля публике показали еще в ноябре 2019 года, компания за это время, вероятно, внесла много изменений в его конструкцию, технические характеристики, и функциональные возможности.

Новинка встанет на конвейер завода в Техасе, строительство которого пока продолжается. Также Маск добавил, что сейчас все силы брошены на налаживание производства пикапа на заводе Gigafactory Texas.