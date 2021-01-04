В Китае 2 января стартовали официальные продажи среднеразмерного электрического внедорожника Tesla Model Y, произведенного на Шанхайском заводе компании Илона Маска. И сразу же побили рекорд.

За первые 10 часов Tesla удалось получить заказ на 100 000 электромобилей. Это значительное количество, учитывая, что за весь 2020 год Tesla продала менее 500 тысяч электрокаров всех моделей по всему миру, пишет ресурс IT Home.

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Что известно

Tesla Model Y продается в Поднебесной в двух версиях – Long Range AWD и Performance. Первая стоит 339 900 юаней (около 52 тысяч долларов), а вторая — 369 900 юаней (около 56,6 тысячи долларов).

Модель Tesla Model Y Long Range AWD способна разогнаться до 100 километров за 4,6 секунды и развивает максимальную скорость в 235 километров в час.

Основными отличиями Model 3 Performance является увеличенная по сравнению с Long Range версией скорость разгона до 100 километров в час, которая составляет 3,3 секунды, и большая максимальная скорость — 250 километров в час. Запас хода аналогичен Long Range и составляет 499 километров.

Ранее Tesla открыла в Китае крупнейшую в мире зарядную станцию Supercharger на 72 зарядные стойки. Одним из важных преимуществ сети является простота использования благодаря системе Plug-and-Charge. Достаточно только подключить электромобиль – зарядка и оплата выполняются автоматически.

При этом Tesla использует свою сеть как источник дохода, а для того, чтобы сделать владение электромобилем Tesla более привлекательным для местного рынка.