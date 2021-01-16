Tesla представила инвертор солнечной энергии для домашних хозяйств
Компания Tesla презентовала собственный инвертор солнечной энергии, который дополнит линейку домашних солнечных батарей. Инвертор должен стать дополнением домашней солнечной системы Tesla, преобразуя энергию постоянного тока с солнечной в энергию переменного тока для бытового потребления.
После установки инвертора домовладельцы смогут использовать приложение Tesla для управления своей системой и отслеживания энергопотребления, сообщает Electrek.
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Ключевые особенности и характеристики инвертора
Устройство создано на основе технологии Powerwall 2. Он поддерживает Wi-Fi, Ethernet и сотовую связь с обновлениями по беспроводной сети. Инвертор разработан для интеграции с Tesla Powerwall и приложением Tesla. Доступны модели на 3,8 кВт и 7,6 кВт. Устройство работает при температурах от -30° C до 45° C.
До появления собственного солнечного инвертора Tesla использовала Delta и SolarEdge. КПД новой разработки (97,5%) выше, чем у Delta (97%), но ниже, чем в SolarEdge (99%).
Наличие беспроводного подключения делает возможным обновление ПО устройства. А использование собственных мощностей Tesla для производства электрокаров может потенциально удешевить производство инверторов и снизить их цену.
Стоит отметить, что Tesla предлагает собственные решения для солнечной энергетики с момента объединения с SolarCity в 2016 году. Ранее автопроизводитель пытался создать собственные солнечные панели. Но их неправильная установка и эксплуатация привели к нескольким вспышкам на крышах семи магазинов Walmart. Затем Tesla выпустила домашний аккумулятор Powerwall.
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