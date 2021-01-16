Компания Tesla презентовала собственный инвертор солнечной энергии, который дополнит линейку домашних солнечных батарей. Инвертор должен стать дополнением домашней солнечной системы Tesla, преобразуя энергию постоянного тока с солнечной в энергию переменного тока для бытового потребления.

После установки инвертора домовладельцы смогут использовать приложение Tesla для управления своей системой и отслеживания энергопотребления, сообщает Electrek.

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Ключевые особенности и характеристики инвертора

Устройство создано на основе технологии Powerwall 2. Он поддерживает Wi-Fi, Ethernet и сотовую связь с обновлениями по беспроводной сети. Инвертор разработан для интеграции с Tesla Powerwall и приложением Tesla. Доступны модели на 3,8 кВт и 7,6 кВт. Устройство работает при температурах от -30° C до 45° C.

До появления собственного солнечного инвертора Tesla использовала Delta и SolarEdge. КПД новой разработки (97,5%) выше, чем у Delta (97%), но ниже, чем в SolarEdge (99%).

Наличие беспроводного подключения делает возможным обновление ПО устройства. А использование собственных мощностей Tesla для производства электрокаров может потенциально удешевить производство инверторов и снизить их цену.

Стоит отметить, что Tesla предлагает собственные решения для солнечной энергетики с момента объединения с SolarCity в 2016 году. Ранее автопроизводитель пытался создать собственные солнечные панели. Но их неправильная установка и эксплуатация привели к нескольким вспышкам на крышах семи магазинов Walmart. Затем Tesla выпустила домашний аккумулятор Powerwall.