Сообщается, что похожие на автопилот функции вскоре станут доступны и в рамках подписки с ежемесячной абонентской платой. Как известно, в последней бета-версии система научилась самостоятельно проезжать перекресток.

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Чего ждать владельцам Tesla

Доступ к продвинутой системе помощи водителю FSD сегодня имеет лишь ограниченное количество пользователей, участвующих в программе тестирования. Собранная с их помощью информация помогает специалистам Tesla совершенствовать функции автопилота.

Распространение FSD девятого поколения на других пользователей начнется в конце мая или июне, как признался недавно Илон Маск, на комментарии которого ссылается ресурс Electrek. У всех владельцев электромобилей Tesla на дисплее штатной информационной системы появится новая кнопка для загрузки соответствующей версии программного обеспечения.

В постоянное пользование FSD можно будет приобрести за 10 000 долларов. Но давно обещанная главой Tesla альтернатива в виде подписки с ежемесячным платежом будет предложена уже в мае. Сумма ежемесячных выплат пока не названа, но ранее Илон Маск намекал, что купить FSD навсегда все равно будет выгоднее.

Подписка сможет заинтересовать тех потребителей, которые колеблются в целесообразности покупки FSD с полной оплатой, и хотят сперва опробовать ее возможности.