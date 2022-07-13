Спасибо, Илон: в Донецкой области восстанавливают связь и интернет благодаря Tesla Powerwall 2

Территория Донбасса одна из тех, что больше всего страдают от обстрелов российских оккупантов. Там проблемы со связью и интернетом действительно ощутимы и доставляют немало хлопот. Но благодаря оборудованию от компании Tesla связь там активно восстанавливается.

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в своем телеграм-канале показал, как в Донецкой области восстанавливают инфраструктуру с применением оборудования для хранения энергии Tesla Powerwall 2.

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Министр подчеркнул, что из-за постоянных вражеских обстрелов во многих населенных пунктах интернет и связь почти отсутствуют. Следовательно, врачи, пожарные и спасатели работают в сверхчеловеческих условиях, а местные жители – не могут пообщаться с родными.

Теперь благодаря аккумуляторам Tesla Powerwall 2, работающим на солнечной энергии, эти люди всегда будут на связи,

– сообщил Михаил Федоров.

Глава Минцифры также отметил, что на очереди Николаевщина, где также планируют проводить работы по восстановлению разрушенной в результате обстрелов инфраструктуры. Министр поблагодарил главу компании Tesla Илона Маска и европейских министров цифровой трансформации за технологическую помощь Украине.



Систему Powerwall 2 использовали для восстановления инфраструктуры в Донецкой области / Фото Михаила Федорова



Солнечные панели от Илона Маска используют для генерирования и накопления энергии / Фото Михаила Федорова

Напомним, ранее в больнице города Бородянка уже установили систему Tesla Powerwall и солнечные панели, которые миллиардер Илон Маск передал в Украину. В будущем подобные станции альтернативной энергии планируют установить в других объектах критической инфраструктуры Киевской области и других регионах.

Особенности Tesla Powerwall 2

Powerwall 2 поставляется с одной емкостью 13,5 кВтч, которую можно стековать для более требовательных домов или предприятий. Powerwall оснащен встроенным инвертором, который может обеспечить постоянную мощность 5 кВт или пиковую мощность 7 кВт.

Это делает систему способной запускать и эксплуатировать несколько устройств одновременно, кроме заранее энергоемких устройств, таких как электрические плиты и духовки, водяные насосы, гейзеры или бельевые сушилки.

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В отличие от других литий-ионных аккумуляторов Powerwall 2 имеет номинальную глубину разряда (DoD) 100%, что означает, что вы можете использовать всю его полезную емкость без потери длительного срока службы аккумулятора.

Кроме того, управление Powerwall 2 осуществляется с помощью специальной мобильной программы, существенно упрощающей контроль и мониторинг системы.