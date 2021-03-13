Компания Tesla обновила онлайн-конфигуратор на своем сайте, повысив цены на самые дешевые и самые дорогие модели электромобилей. В отличие от большинства автопроизводителей, реализующих автомобили через дилерские центры, которые в конечном итоге определяют их цену, Tesla занимается продажами через собственную систему дистрибуции, предлагая единые цены на автомобили.

В то же время этот факт не мешает компании периодически менять цены, особенно в США. Например, всего 3 недели назад Tesla снизила цены на некоторые Model 3 и Model Y, и теперь снова вернула их обратно.

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Новые цены на электромобили Tesla

Цены на Model 3 в различных комплектациях:

Tesla Model 3 Standard Range Plus – 37 490 долларов (прежняя цена – 36 990).

Tesla Model 3 Long Range AWD – 46 990 долларов (прежняя – 46 490 долларов).

Tesla Model 3 Performance – 55 990 долларов (цена не изменилась).

Цены на Model S остались в основном неизменными в январе этого года после выхода обновленной версии флагманского седана, но теперь Model S Plaid Plus значительно повысилась в цене на 10 000 долларов.

Текущие цены Model S в различных комплектациях:

Tesla Model S Long Range AWD – 79 990 долларов (без изменений).

Tesla Model S Plaid – 119 990 долларов (без изменений).

Tesla Model S Plaid+ – 149 990 долларов (было 139 990 долларов).

Напомним, что Model S стала дороже, когда Tesla начала принимать заказы на новую версию автомобиля. Model S Performance сменила название на Plaid и Tesla представила новую модель Plaid+, которая поступит в серийное производство до конца этого года.